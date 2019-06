EM-Qualifikationsspiele Samstag und Dienstag live bei RTL

Nicht nur die Frauen-Nationalmannschaft ist im Einsatz. Auch die Männer müssen dieser Tage ran. Jedoch geht es dabei noch nicht um einen Titel, sondern um die EM-Qualifikation. RTL ist live dabei.



Die beiden Duelle mit Weißrussland und Estland sind bei den Profis der Nationalmannschaft eher ungern gesehen, weil sie so spät nach Saisonende im Vereinsfußball stattfinden. Bei RTL ist die Nationalelf hingegen immer gern gesehen, da sie selbst bei nicht so attraktiven Gegner guten Quoten verspricht.