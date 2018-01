EM-Song von Alex Christensen und der Handballnationalmannschaft

Unmittelbar vor dem Anwurf des ersten Spiels der Handball-WM veröffentlichen Sportdeutschland.TV zusammen mit Starwatch Entertainment den offiziellen EM-Song.



Dafür hat DJ Alex Christensen den 2unlimeted-Song "No Limit" aus seinem neuen Album "Alex Christensen feat. Berlin Orchestra" gemeinsam mit den "Bad Boys" neu aufgelegt. Unter dem Titel "Alex Christensen & The Bad Boys" erscheint der Song heute auf allen digitalen Plattformen des Musiklabels Starwatch Entertainment.