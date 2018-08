ESC 2019 finanziell gefährdet

Die Austragung des Eurovision Song Contests 2019 in Israel ist nach Angaben des für die Übertragung zuständigen Fernsehsenders Kan wegen eines Finanz-Streits gefährdet.



Kan und die Regierung sind sich uneins darüber, wer für die Kosten des ESC 2019 aufkommen soll. "Wir warten jetzt auf die endgültige Antwort der Regierung", sagte eine Sprecherin von Kan am Montag. "Unsere Deadline ist morgen."