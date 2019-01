EU: Bald Geldstrafen für Datenmissbrauch durch Parteien

Der Missbrauch von Daten zur Beeinflussung von Wahlen wird für politische Parteien und Stiftungen in der EU bald teuer.



Für den Verstoß gegen europäische Datenschutzregeln können Behörden künftig Strafen von bis zu fünf Prozent des Jahresbudgets der jeweiligen Organisation verhängen. Darauf einigten sich Unterhändler der EU-Staaten, des Europaparlaments und der EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel.



Das Jahresbudget bezeichnet alle Ausgaben der jeweiligen Partei oder Stiftung. Außerdem können sich Parteien, die mit einer Strafe belegt worden sind, für das entsprechende Jahr nicht um EU-Parteienfinanzierung bewerben.