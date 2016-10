EU-Roaming: Kein Generalverdacht mehr für Verbraucher?

Im Sommer 2017 soll die neue Roaming-Verordnung der EU in Kraft treten. Roaming-Gebühren für Handytelefonate könnten dadurch wegfallen. Die damit einhergehende Fair-Use-Regelung ist viel diskutiert.



Nächstes Jahr könnte es soweit sein: Roaming-Gebühren für Handytelefonate im EU-Ausland könnten ab dem Sommer 2017 wegfallen. Dann soll die EU-Roaming-Verordnung Kraft treten. Um sich gegen Missbrauch zu schützen, hat die Kommission der EU eine Regelung über angemessene Nutzung (Fair-Use) erarbeitet.