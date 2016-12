EU bereitet Abschaffung der Roaming-Gebühren vor

Im Juni 2017 sollen die hohen Kosten für Handynutzer im EU-Ausland fallen. Für den Wegfall der Roaming-Gebühren müssen allerdings noch einige Hürden ausgeräumt werden.



Die für Juni 2017 geplante Abschaffung der Zusatzkosten für Handynutzer im EU-Ausland ist einen Schritt vorangekommen. Die Mitgliedsstaaten hätten die Vorschläge der EU-Kommission zum Wegfall der Roaming-Gebühren gebilligt, erklärten die zuständigen Kommissare Günther Oettinger und Andrus Ansip am Montag in Brüssel. Damit sind aber noch nicht alle Hürden ausgeräumt.