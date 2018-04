EU geht den "Fake News" an den Kragen

Hilft ein Verhaltenskodex gegen Falschnachrichten? Das hofft offensichtlich die EU-Kommission, die momentan an den Planungen für ein solches Projekt sitzt.



Wie die "Deutsche Welle" berichtet, wird in der EU-Kommission gerade schwer geplant. Im Fokus: Ein Verhaltenskodex für Medien und Internet-Plattformen. Damit will das Organ der Europäischen Union "Fake News" den Garaus machen.