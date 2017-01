EU verlangt besseren Datenschutz bei Facebook, Whatsapp und Co.

Schon lange steht der Datenschutz von Onlinediensten im Schussfeld. Nun macht die EU-Kommission einen Vorstoß und fordert besseren Datenschutz bei Facebook, Whatsapp und Skype.



Wer mit Diensten wie Whatsapp, Facebook oder Skype kommuniziert, dessen Daten sollen nach dem Willen der EU-Kommission besser geschützt werden. Derzeit verlangt die europäische Gesetzgebung bei traditionellen Telefongesprächen einen stärkeren Schutz der Privatsphäre. Die Brüsseler Behörde machte am Dienstag Reformvorschläge, denen die EU-Staaten und das Europaparlament aber noch zustimmen müssten. Damit würde in vielen Fällen die ausdrückliche Einwilligung von Nutzern zur weiteren Verwendung ihrer Informationen notwendig. Nationale Regeln zur Vorratsdatenspeicherung werden davon nicht berührt.