Eigenproduktionen: Spotify vergrößert Angebot mit "Singles"

Mit dem Angebot "Singles" möchte sich Spotify von anderen Musikstreamingdiensten abheben. Für den ein oder anderen Nutzer klingt die Eigenproduktionen gewiss verlockend.



Spotify hat für seine Nutzer etwas Neues im Angebot. "Singles" nennt sich das Special, mit dem sich Musikliebhaber seit Mittwoch die Zeit vertreiben können. Über "Singles" stehen ab sofort jeden Mittwoch neue Songs von mehr als 20 Künstlern zur Verfügung. Aber nicht irgendeine Musik.