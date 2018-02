Ein halbes Jahrhundert: Happy Birthday "Columbo"

Der Kult-Detektiv mit dem Trenchcoat und dem angeblichen Hang zur Vergesslichkeit wird morgen 50 Jahre alt. Wer hätte gedacht, dass es spannend sein kann, einen Krimi zu schauen, wenn der Mörder von Anfang an bekannt ist?



Am 20. Februar 1968 lief die erste Folge von "Columbo" auf NBC. Gute anderthalb Jahre später, und zwar am 11. Oktober 1969, durften sich die deutschen Zuschauer auf ARD mit dem merkwürdigen Inspektor bekannt machen. Auch lernten sie eine Krimiserie kennen, die ungewöhnlich vorging. Das Mitraten "Wer hats getan?" ist hier nämlich kein Spannungselement. Der Mörder ist von Anfang an bekannt. Die Spannung kommt durch die Interaktion zwischen Verdächtigtem und Verfolger zustande. Der Zuschauer hat einen Informationsvorsprung vor dem Ermittler und erfreut sich an dem Spiel zwischen den beiden Kontrahenten.