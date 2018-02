"Ein magischer Moment": ZDF dreht Weihnachtsfilm

Beim ZDF läuten schon wieder die Weihnachtsglocken. Petra Schmidt-Schaller, Axel Stein und Matthias Koeberlin stehen bereits für die Produktion von "Ein magischer Moment" vor der Kamera.



Das ZDF ist schon in Weihnachtsstimmung. Damit die neue Sendereihe pünktlich zum Fest im Programm sein kann, wurde schon jetzt der Startschuss für die Dreharbeiten zu "Ein magischer Moment" gegeben.