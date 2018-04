Eine Ära geht zu Ende: Aus für den "Echo"

Das war’s für den deutschen Preis deren meistverkauften Musik in Deutschalnd. Den Preis in der Form wird es nicht mehr geben. Was steckt hinter dem Aus des "Echos", der 16 Jahre lang vergeben wurde?



Erst am 12. April wurde der "Echo" in Hamburg verliehen. Zu dem Zeitpunkt ahnte noch Niemand, dass es das letzte Mal sein würde. Immerhin gab es den Preis bereits seit 1992. Im Anschluss an die Veranstaltung hagelte es Kritik. Der Grund: Rapper Farid Bang und Kollegah wurden mit einer Trophäe ausgezeichnet - obwohl ihnen Antisemitismus vorgeworfen wird. Jetzt folgt das Aus für die Auszeichnung für die meistverkaufte Musik wird.



Ausschlaggebend für den Skandal war der Song "0815", der auf der Sonderedition des Albums "Jung, brutal, gutaussehend 3" der beiden Rapper enthalten ist. Dieser enthält die Zeile: "Mein Körper definierter als Auschwitz-Insassen".