Eine Art Loriot 2018: "Böhmermanns perfekte Weihnachten"

Einsame Herzen unter Weihnachtsdruck, misslungene Speisen sowie der ewige Kampf mit der Technik selbst an Heiligabend ("Connect the system, Crystal!") - mit "Böhmermanns perfekte Weihnachten" hat das ZDF eine Art modernes "Hoppenstedts" im Programm.



Dieser halbstündige Film hat das Zeug zum humorigen Weihnachtsklassiker und ist ein bisschen Heiligabend-Loriot 2.0 - "Die neuen "Hoppenstedts"", schrieb die "taz". Es geht um den Film "Böhmermanns perfekte Weihnachten", der jetzt 40 Jahre nach dem Loriot-Klassiker "Weihnachten bei Hoppenstedts" gedreht wurde.