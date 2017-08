"Eine Liga für sich": Calli schmeißt Buschi aus dem Studio

Schon in der zweiten Folge von "Eine Liga für sich" geht es ordentlich zur Sache. Dabei haben sich Frank Buschmann und Reiner Calmund nicht nur ein friedliches Wortgefecht geliefert.



Während laufender Sendung der zweiten Ausgabe von "Eine Liga für sich" wurde Moderator Frank Buschmann von Sky-Experte Reiner Calmund aus dem Studio geworfen. Das teasert Sky in Vorbereitung der nächsten Folge am Donnerstag schon jetzt an. Buschi hatte schon vorher so eine Ahnung: "Calli ist schlimmer als ich. Wenn er einmal redet, hört er nicht mehr auf."

Wieso es überhaupt so weit kommen konnte, wird am Donnerstag um 20.15 Uhr beim Kampf um den Pokal auf Sky 1 gezeigt. Die Wiederholung wird am Freitag um 21 Uhr auf Sky Bundesliga 1 HD gesendet sowie jederzeit bei Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.