Einen Tag selbst Programmmacher beim MDR sein

Wer hautnah erleben will, was mit seinen Rundfunkbeiträgen wirklich geschieht, der kann für einen Tag selbst Programmmacher beim MDR werden.



Der MDR öffnet seine Redaktionen für das Publikum und macht transparent: Wie entsteht eine Nachrichtensendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Was gehört zur redaktionellen Arbeit? Wie werden Themen ausgewählt, Fakten überprüft, nach journalistischen Grundsätzen eingeordnet und korrekt dargestellt? Wie laufen Dreharbeiten, eine Generalprobe bzw. eine Liveübertagung im Fernsehen, Hörfunk und Online ab?