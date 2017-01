"Einfachfon" bringt Smartphone für ältere Menschen auf den Markt

Studien zeigen: Über ein Drittel der älteren Menschen will auf ein Smartphone umsteigen. Mit dem neuen "Einfachfon" soll der Umstieg gelingen.



"Einfachfon" hat eine Studie zur Smartphonenutzung durchgeführt. Die Ergebnisse sind überraschend: Lediglich drei von vier jungen Leuten (75,2 Prozent der 18-29jährigen) gaben an, ein Smartphone zu haben und damit auch bestens zurechtkommen. Bei den 60-69jährigen waren dies erwartungsgemäß nur noch rund die Hälfte (51,8 Prozent) und bei den über 70jährigen kommt nur etwa ein Drittel (35,4 Prozent) mit seinem Smartphone gut klar. An mangelndem Interesse liegt es jedoch nicht: Mehr als jeder Dritte (37,4 Prozent) der über 70jährigen möchte gerne auf ein modernes Smartphone umsteigen.