Eintracht gegen Benfica - auf DAZN und auch wieder bei RTL?

Die Paarungen fürs Viertelfinale der Europa League stehen fest. Die Eintracht selbst konnte die Auslosung nicht verfolgen, da sie sich gerade auf dem Rückflug aus Mailand befindet. Als nächstes geht es gegen Benfica.



Mit einem Sieg über Benfica Lissabon kann Eintracht Frankfurt einen weiteren Schritt in Richtung Finale in Baku am 29. Mai machen. Erstmals seit 25 Jahren steht man überhaupt wieder in einem Europapokal-Viertelfinale.