Eishockey: DEL-Saisonstart live auf Sport 1

Die neue Saison der DEL steht in den Startlöchern. Am Wochenende legen Deutschlands beste Kufencracks wieder los. Sport1 wird umfangreich live berichten.



Die neue Saison in der Eishockey-Bundesliga DEL wird von einem Gastspiel des Meisters EHC Red Bull München bei den Pinguinen aus Krefeld eingeläutet. Sport1 überträgt die Partie live am morgigen Freitag, den 8. September, um 19.15 Uhr. Aus Krefeld berichten wird das angestammte Team aus Moderator Sascha Bandermann, Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann.