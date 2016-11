Eishockey: Sport1 zeigt Deutschland-Cup live

Der traditionelle Deutschland-Cup im Eishockey startet am Freitag. Das Vier-Nationen-Turnier wird wie in den letzten Jahren bei Sport1 zu sehen sein. Das Turnier gehört zur Vorbereitung auf die WM 2017 in Deutschland.



Vom Freitag bis zum Sonntag verschreibt sich Sport1 der 27. Auflage des Deutschland Cups und überträgt alle Spiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft live. Das Turnier, im Rahmen dessen zahlreiche prestigeträchtige Nationalmannschaften gegeneinander antreten, hat in den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Das weiß auch Sport1-Experte Rick Goldmann, der das letztjährige Debüt von Marco Sturm als Bundestrainer als den Anbeginn einer neuen Erfolgsgeschichte bewertet.

Bundestrainer Marco Sturm sieht in dem Deutschland Cup insbesondere aufgrund der Teilnahme der starken Mannschaften Slowakei, Schweiz und Kanada aber auch einen Testlauf für die Heim-WM, die im kommenden Jahr stattfindet. "Das ist ein sehr guter Test, vor allem für unsere jungen Spieler, die sich hier beweisen können. Das ist die einzige Maßnahme bis zur WM-Vorbereitung."



Wer sich von den anderen Mannschaften ebenfalls einen guten Eindruck verschaffen möchte, der kann alle Spiele, an denen die deutsche Mannschaft nicht beteiligt ist, im Livestream unter Sport1.de verfolgen.