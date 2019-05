Eishockey-WM: Drittes Vorrundenduell Deutschlands heute live

Mit den beiden Auftaktsiegen des DEB-Teams bei der 2019 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft hat der Sportsender Sport 1 zweimal die Millionenmarke bei den Zuschauerzahlen durchbrochen. Heute folgt das dritte Duell.



Sport 1 erreichte nach eigenen Angaben die h├Âchsten Einschaltquoten f├╝r die ersten beiden deutschen WM-Spiele seit dem Heimturnier 2010. Nach dem Ruhetag am Montag geht es f├╝r Deutschland am heutelive ab 20.10 Uhr auf Sport 1 mit der Partie gegen Frankreich weiter.



Am Mittwoch steht zur selben Sendezeit das vielleicht vorentscheidende Vorrundenduell im Kampf ums Viertelfinale gegen WM-Gastgeber Slowakei auf dem Programm. Dazu gibt es auf den Sport 1 Plattformen weitere Spiele und neue Folgen der Doku-Reihe "N.ICE ÔÇô Goldis Eishockey-Welt" mit den deutschen WM-Spielern Moritz Seider, Lean Bergmann und Dominik Kahun zu sehen.