Eleven Sports zeigt erstmals Bundesliga-Spiel live auf Facebook

Am kommenden Freitag wird Eleven Sports die Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayer München erstmals live auf Facebook in Polen streamen. Damit gibt es auf Facebook den Auftakt der Rückspielrunde der Bundesliga-Saison 2017/18.



Eleven Sports wurde im Jahr 2015 gegründet und ist ein globaler Sportanbieter mit Sitz in Großbritannien. Das Unternehmen möchte die Fans weltweit erreichen und Live-Streaming in sozialen Medien ermöglichen. Mit den Streams in den sozialen Netzwerken soll ein neues Publikum gewonnen werden.