Emmys: Das sind die Gewinner

Die diesjährigen Emmys bieten wenig Überraschungen, außer das "Game of Thrones" diesmal nicht dabei ist. Aber das hat einen ganz anderen Grund.



Los Angeles (dpa) - "Veep - Die Vizepräsidentin" und "The Handmaids's Tale" sind bei der Verleihung der US-Fernsehpreise Emmys als beste Serien ausgezeichnet worden. "Veep" gewann in der Nacht zum Montag in Los Angeles den Emmy als beste Comedy-Serie, "The Handmaid's Tale" als beste Drama-Serie.