Enge Kooperation von ARD und ZDF bei Olympischen Spielen 2020

ARD und ZDF planen auch für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio und für die Fußball-EM 2020 eine enge Zusammenarbeit.



"Die Olympischen Spiele werden mit großer Wahrscheinlichkeit in Mainz zentral betreut", sagte ZDF-Intendant Thomas Bellut am Freitag in Mainz. Auch das zentrale Studio solle dort sein. Die Berichterstattung betrifft auch die Paralympics.