Entscheidung im Streit zwischen VG Media und Google vertagt

Im Streit um Tarifzahlungen von Google an die Verleger für die Nutzung von längeren Textauszügen in der Suchmaschinen wurde eine Entscheidung in den März vertagt. Dafür stellte der Richter des Landgerichts Berlin die Gültigkeit des Leistungsschutzrechtes in Frage.



Im Streit zwischen Google und deutschen Verlagen hat das Landgericht Berlin Zweifel an der Gültigkeit des Leistungsschutzrechtes (LSR) geäußert. In den Urheberrechtsverfahren, mit dem die Verwertungsgesellschaft VG Media im Auftrag der Verlage Geld für Textausrisse und Vorschaubilder aus Verlagsinhalten eintreiben möchte, warf der Richter die Frage auf, ob Deutschland die Europäische Union nicht vor der Verabschiedung des LSR hätte informieren müssen.