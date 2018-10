Ersetzt die ARD Steffen Simon durch eine Kommentatorin?

Die Pläne der ARD für das nächste Fußballturnier sehen offenbar einen Wechsel bei den Kommentatoren vor. Bei der Übertragung der Europameisterschaften 2020 soll es einige Veränderungen geben.



So wird Steffen Simon in der Zukunft keine Spiele mehr kommentieren. Er soll nach einem "Focus"-Bericht in der Rolle als Kommentator nicht mehr eingeplant und anstatt dessen das ARD-Team leiten.