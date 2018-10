Erst Folter, dann Wissenschaft: ZDF zeigt Historie der Forensik

Aus dem Münsteraner "Tatort" kennt man ChrisTine Urspruch als Rechtsmedizinerin. Nun führt sie für Doku-Reihe "Terra X" durch die Geschichte der Forensik - und deutet die Sprache der Toten.



Fingerabdrücke und DNS werden gesammelt, Zeugen befragt und ganz wichtig - Leichen obduziert. Doch nicht immer war es so einfach wie heute, Spuren an Tatorten zu lesen. Jahrhundertelang waren brutale Foltermethoden und kuriose Überführungstheorien die erste Wahl, um die Täter zu finden.