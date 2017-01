Erste TV-Hersteller integrieren Amazon Fire TV

Amazon baut sein Engagement in Sachen TV weiter aus und kooperiert mit den Geräte-Herstellern Seiki, Westinghouse und Element. Fire TV soll in Zukunft in den Geräten integriert sein.



Amazon macht Schluss mit extra TV-Boxen oder Sticks. In Zukunft ist in Fernsehgeräten einiger Hersteller das TV-System Amazon Fire TV bereits integriert. Das ist das Ergebnis der Zusammenarbeit des Internet-Riesens mit den Herstellerfirmen Seiki, Westinghouse und Element. Meldungen zu diesem Thema

Damit versucht Amazon, zu Streaming-Anbieter Roku aufzuschließen, dessen Operating-System schon seit einigen Jahren in TV-Geräten integriert ist. Beide Konzerne kooperieren mit Unternehmen, die vor allem Einsteigergeräte anbieten. Roku konnte so seinen Marktanteil um über 10 Prozent steigern.



Die Fire-TV-Plattform bietet neben dem Zugang zu Amazon Prime Video auch Zugang zu den Diensten von Netflix, HBO und Hulu. Weitere technische Details über die TV-Geräte sind noch nicht bekannt.