Erster Trailer zu "Deadpool 2" veröffentlicht

"Deadpool 2" wird zwar erst 2018 in die Kinos kommen, der erste Trailer zu der Comic-Verfilmung ist aber schon da - und er ist verdammt lustig. In der Hauptrolle: Eine Telefonzelle. In den Nebenrollen: Stan Lee und Ryan Reynolds.



Seinem Ruf als der etwas andere Superheld wird Deadpool auch im neuen Trailer gerecht, in dem eine Telefonzelle tatsächlich die zentrale Rolle spielt. Die Hauptrolle in der Fortsetzung des Überraschunsgerfolgs spielt natürlich wieder Ryan Reynolds. In dem Trailer wird jedoch das Superhelden-typische Umziehen in einer Telefonzelle zu einem schwierigen Unterfangen. Meldungen zu diesem Thema

Ein junger Jack Sparrow im neuen "Fluch der Karibik 5"-Trailer

"Kong: Skull Island" legt Monster-Mythos neu auf

Neuer Trailer zur deutschen Netflix-Eigenproduktion "Dark"

Der Anti-Held Deadpool wird Zeuge eines Raubüberfalls und fasst kurzentschlossen die Plan ins Auge, die Sache selbst zu lösen. Dumm nur, dass sowohl Superheldenkostüm als auch die Telefonzelle ziemlich eng sind. Als er endlich fertig ist, bekommt Deadpool zwar vom Spiderman-Schöpfer Stan Lee Komplimente für seinen schönen Anzug, der Überfall hat jedoch schon ein tödliches Ende genommen. Der Trailer ist zugegeben etwas makaber, aber auch eine gelungene Persiflage auf die typische Eigenschaft von Superhelden im Handumdrehen aus zivilen Outfits in ihre Kostüme schlüpfen zu können.





Und auch für Sexappeal ist in dem Trailer zu "Deadpool 2" gesorgt. Die weiblichen Fans von Reynolds können durch die beschlagenen Scheiben der Telefonzelle kurz sogar sein nacktes Hinterteil bestaunen.