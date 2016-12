Erster Trailer zu "Guardians of the Galaxy Vol.2" erschienen

Bald soll der zweite Teil von "Guardians of the Galaxy" auf die deutschen Kinoleinwände kommen. Jetzt ist ein erster Trailer erschienen.



Schon bald wird ein zweiter Teil von "Guardians of the Galaxy" erscheinen. Jetzt wurde ein erster Trailer veröffentlicht, der ein erstes Highlight enthüllt, den neuen vermeintlichen Publikumsliebling "Baby-Groot". Das Drehbuch zu "Guardians of the Galaxy Vol.2" kommt dabei erneut aus der Feder von James Gunn ("Guardians of the Galaxy", "Slither"). Auch die Regie hat Gunn wieder übernommen.