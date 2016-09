Erster Trailer zu "Underworld: Blood Wars" veröffentlicht

Mysteriös und actionreich geht es im neuen Trailer zu "Underworld: Blood Wars" her, um die Zuschauer ab 1. Dezember zum finalen Kampf zwischen Lykanern und Werwölfen in die Kinos zu locken.



Am 1. Dezember beginnt in den deutschen Kinos der finale Kampf zwischen Lykanern und Werwölfen. Denn dann kommt der Abschluss der "Underworld"-Saga mit "Underworld: Blood Wars" in die Kinos. Den Abschied feiert man natürlich in 3D. Um den Zuschauern den Film schmackhaft zu machen, hat Sony jetzt einen tempo- und actionreichen Trailer veröffentlicht, der zudem so manches Rätsel aufgibt.