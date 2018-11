Erstes NEOriginal "Parfum": Mini-Serie frei nach Süskind

Patrick Süskinds "Das Parfum" von 1986 ist als Roman Kult. Tom Tykwer spätere Kinoversion versuchte die Geschichte in ein Hollywood-Gewand zu pressen. Nun kommt eine Krimi-Miniserie ins Fernsehen, zunächst bei ZDFneo.



Patrick Süskinds Roman "Das Parfum" spielt im 18. Jahrhundert und erzählt von einem Sonderling, der auf der Suche nach Liebe den besten Duft der Welt kreieren will und dabei zum Serienmörder wird. Die 1986 veröffentlichte, in 50 Sprachen übersetzte Geschichte hat Millionen Leser in ihren Bann gezogen. Tom Tykwer verfilmte das Kultbuch 2006 mit den Hollywoodstars Dustin Hoffman und Alan Rickman - ein preisgekrönter Kinohit.







Nun ist "Parfum" als Miniserie im Fernsehen und im Internet zu erleben – zunächst auf ZDFneo (ab Mittwoch, 14. November, 22 Uhr) und in der ZDF-Mediathek. Ein Prestige-Objekt, das von einer grauenhaften Gegenwart handelt. Die sehr frei ins Zeitgenössische geholte Neufassung der Drehbuch-Newcomerin Eva Kranenburg, inszeniert vom hoch gelobten Philipp Kadelbach (44, "Unsere Mütter, unsere Väter") – und mit prominenten Darstellern wie Wotan Wilke Möhring, August Diehl und Friederike Becht, ist eines der größten ZDF-Projekt der letzten Jahre.