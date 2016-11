"Es lebe der Tod": Intensives "Tatort"-Kammerspiel mit Tukur

Nach dem umstrittenen Experiment "Wer bin ich?" kehrt der neue Fall von Kommissar Felix Murot zu den Wurzeln zurück. Das intensive Kammerspiel "Es lebe der Tod" bringt den "Tatort"-Ermittler dabei an seine Grenzen.

Felix Murot (Ulrich Tukur) und Magda Wächter (Barbara Philipp), Ralf Neff (Ygal Gleim) und Staatsanwalt Holger Wieland (Hans Löw). Bild: © HR

Der Täter hat fünf Menschen auf dem Gewissen, aber keinerlei Spuren an den Tatorten zurückgelassen. Mit einem Trick gelingt es dem Wiesbadener "Tatort"-Kommissar Felix Murot (Ulrich Tukur) und seinem Team, den Serienmörder trotzdem zu fassen. Für eine Verurteilung reichen die Indizien aber nicht. Murot muss gerichtsfeste Beweise finden. Bei der Suche danach bringt der Täter (Jens Harzer) den LKA-Ermittler und seine Assistentin Magda Wächter (Barbara Philipp) in existenzbedrohende Situationen.



Die ARD strahlt den sechsten "Tatort" mit dem Schauspieler und Musiker Tukur an diesem Sonntag um 20.15 Uhr aus. "Es lebe der Tod" heißt die brillante 1001. Folge. Es geht - abseits aller aktuellen Themen - um chronisch Kranke und den Tod, um die Angst vorm Sterben und vor Verlust, um Selbsthass, Geliebtwerdenwollen, Einsamkeit und Lebensqualität.