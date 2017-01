Esa: Drei Satelliten-Missionen in Vorbereitung

Das Jahr 2017 soll bei der Europäischen Weltraumorganisation auch im Zeichen der Beobachtung der Erde stehen. Dazu werden aktuell drei Satellitenstarts für das EU-Programm "Copernicus" vorbereitet.



Die Raumfahrt-Kontrolleure der europäischen Weltraumagentur Esa bereiten sich in diesem Jahr auf mehrere Missionen zur Erdbeobachtung vor. Dazu gehören drei weitere "Sentinel"-Satelliten für das EU-Programm "Copernicus", wie der Esa-Direktor für Missionsbetrieb, Rolf Densing, am Dienstag im Kontrollzentrum Esoc in Darmstadt sagte. Dort wurde das Programm für 2017 vorgestellt. Das Esoc ist für den Betrieb der Esa-Satelliten verantwortlich.