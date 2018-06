EuGH-Urteil: Facebook arbeitet an Fanpage-Richtlinien

In einem Blog-Beitrag hat Facebook ein Update für Seitenbetreiber angekündigt. Das Unternehmen reagiert damit auf das EuGH-Urteil zu Fanpages.



Nach dem der Europäische Gerichtshof (EuGH) Anfang des Monats entschieden hat, dass Fanpage-Betreiber für mögliche Datenschutzverstöße von Facebook mitverantwortlich gemacht werden können, bezieht das soziale Netzwerk jetzt Stellung.