Europa League live auf Sky und Sport1

Nicht nur in der Champions League rollt der Ball wieder, auch die Europa League erwacht diesen Donnerstag aus dem Winterschlaf. Während der Zuschauer bei Sky die Wahl hat, läuft auf Sport1 das Spiel von RB Leipzig gegen Neapel live.



Für Leipzig beginnt die Europa-League-Reise am heutigen Abend um 21.05 Uhr im altehrwürdigen San Paolo zu Neapel. Viel härter hätte es jedoch kaum kommen können für das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl, schließlich trifft man mit dem SSC Neapel auf den Tabellenführer der italienischen Serie A. Sport1 überträgt das Hinspiel der Zwischenrunde live.