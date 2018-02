Europa-Navi Galileo hat an die 100 Millionen Nutzer

Etwas mehr als ein Jahr nach dem Start der ersten Galileo-Dienste hat das europäische Satelliten-Navigationssystem eine markante Marke erreicht.



Galileo zähle heute an die 100 Millionen Nutzer, teilte die französische Raumfahrtagentur Cnes am Donnerstag mit. Damit sind Geräte wie Smartphones gemeint, die Galileo-Positionsdaten etwa für Karten-Anwendungen nutzen. Wie die Nutzer-Zahl ermittelt wurde, blieb in der Mitteilung offen.