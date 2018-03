Europäische Unternehmer kritisieren Pläne für Digitalsteuer

Die EU-Pläne zur stärkeren Besteuerung von globalen Internetkonzernen treffen beim Wirtschaftsverband Business Europe auf Skepsis.



Verbandspräsidentin Emma Marcegaglia meldete am Mittwoch grundsätzliche Bedenken dagegen an, bei Unternehmen wie Facebook oder Amazon künftig statt der Gewinne die Umsätze in Europa zu besteuern. Sie wandte sich zudem gegen einen europäischen Alleingang.