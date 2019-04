Eurosport: Ostern im Zeichen der Fußball-Bundesliga

Der 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat das Programm von Eurosport fest im Griff. Der Sportsender thematisiert den aktuellen Spieltag und zeigt unter anderem die Begegnung VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt.



Am heutigen Karfreitag startet Eurosport mal anders in den 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Aufgrund des Feiertages wurde die Partie der Bundesligisten aus Gelsenkirchen und Hoffenheim auf Samstag verlegt. Auf Fußball müssen Zuschauer deshalb nicht verzichten: