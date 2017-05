Eurosport enthüllt Ziele für Olympia und Bundesliga

Der Sportfan wird sich umstellen müssen. Eurosport überträgt in der kommenden Fußballsaison einige Bundesligaspiele live. Und bei Olympia sind nicht mehr ARD und ZDF am Zug. Namhafte Experten sollen dem Spartensender helfen.



Der Spartenkanal Eurosport geht mit großem Ehrgeiz seine neue Doppelrolle als deutscher Olympiasender und Liveanbieter von Spielen der Fußball-Bundesliga an. Der Sportsender will von den Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang "die umfangreichste Berichterstattung" der Olympia-Geschichte in Deutschland anbieten. US-Konzern Discovery, der hinter Eurosport steht, hatte die Rechte an den Olympischen Spielen von 2018 bis 2024 für 1,3 Milliarden erworben. Bislang war Olympia eine Domäne von ARD und ZDF.



Von der kommenden Bundesligasaison an wird Eurosport über Pay-TV zudem 45 Partien live übertragen. Schwerpunkt sind 30 Partien am Freitagabend, an dem bislang der Bezahlsender Sky übertrug. Hinzu kommen bei Eurosport fünf Partien zur neuen Sonntagszeit um 13.30 Uhr sowie fünf weitere Spiele am Montagabend. Außerdem überträgt der Sender die vier Relegationspartien sowie das Supercup-Finale.