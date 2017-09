Eurosport erweitert Olympia-Team für PyeongChang

Der Februar 2018 wird bei Eurosport 1 ganz im Herzen der Live-Olympia-Berichterstattung stehen. Der Sender wird in der Zeit vom 9. bis 25. Februar 24 Stunden täglich aus PyeongChang berichten.



Bei den Übertragungen setzt Eurosport auf ein breites Expertenteam. Mit dabei werden die ehemaligen Skispringer Sven Hannawald und Martin Schmitt, die Ex-Eischellläuferin Anni Friesinger-Postma, der Silbermedaillengewinner im Slalom von Calgary Frank-Wörndl, der mehrmalige Weltmeister im Biathlon Michael Greis, der ehemaligen Skiläufer und Bundestrainer Jochen Behle und Turner Fabian Hambüchen sein.