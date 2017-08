Eurosport mit runderneuertem Fußball-Talk

In der neuen Bundesligasaison bringen Eurosport und die Zeitschrift Kicker wieder einen gemeinsamen Talk zum Fußballgeschehen.



Jeden Freitag um 22.45 Uhr moderieren Marco Hagemann und Wolfgang Nadvornik die Sendung "#TGIM – DER kicker.tv TALK" Die Sendung wird direkt im Anschluss an das Freitagabendspiel der Bundesliga bei Eurosport 1 im Free-TV sowie parallel im Eurosport Player bei Eurosport 2 HD Xtra ausgestrahlt. Dabei begrüßen die Moderatoren immer einen Fußball-Experten und bis zu drei Studiogäste.