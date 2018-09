Eurosport sichert sich Judo-Events - WM am Monatsende

Eurosport hat mit der International Judo Federation (IJF) eine dreijährige Partnerschaft abgeschlossen und kann dadurch die Highlights der olympischen Sportart präsentieren - beginnend mit der WM Ende September.



Mit der neuen Vereinbarung wird Eurosport von 2018 bis 2020 die großen Highlights des Judo-Sports wie Grand Slams, Masters und Weltmeisterschaften auf die Bildschirme bringen und in 54 europäischen Ländern und Regionen sowie in 16 Märkten im Asia-Pazifik Raum über die Events berichten.