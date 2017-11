Eurosport startet Olympia-Kampagne

Unter dem Motto "Make It Yours" startet der Sender am heutigen Tag die Kampagne zu den Übertragungen der Olympischen Winterspielen. Als neue Hymne für die Olympia-Berichterstattung erklingt ein modernes Cover des Queen-Klassikers "I Want It All", gespielt vom London Symphony Orchestra.



In der Kampagne gibt Eurosport bereits jetzt einen Vorgeschmack auf die Berichterstattung des Senders über die Olympischen Winterspiele in Pyeong Chang im Februar 2018. Der Sender will damit zeigen, wie für die Zuschauer ein neues, individualisiertes Olympia-Fernseherlebnis geschaffen wird. Meldungen zu diesem Thema

"Mach sie zu deinen Spielen!" (engl.: "Make It Yours") wird daher das Motto der Übertragungen sein. Denn 2018 können die Zuschauer die Kontrolle über das Geschehen übernehmen und selbst entscheiden wann, wo und wie sie ihren Lieblingssport oder Lieblingsathleten sehen möchten. Denn Eurosport wird erstmals jede Sekunde der Wettkämpfe live übertragen. Auch auf Abruf stehen die Ereignisse jederzeit zur Verfügung.



Die Olympischen Winterspiele finden vom 9. bis 25. Februar 2018 im südkoreanischen Pyeong Chang statt.

