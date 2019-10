Eutelsat 5 West B erfolgreich gestartet - ab November im Einsatz

Eutelsat 5 West B soll die Kontinuität der TV-Übertragungsdienste sichern. Der Satellit hat zudem die GEO-3 Nutzlast des European Geostationary Navigation Overlay Systems (EGNOS) mit an Bord.



Der neue Satellit Eutelsat 5 West B wurde am 9. Oktober um 15.17 Uhr Ortszeit (12.17 Uhr MEZ) vom russischen Kosmodrom Baikonur aus vom Startunternehmen ILS (International Launch Services) von Baikonur aus in den super-synchronen Transfer Orbit befördert. Er trennte sich nach einer Flugzeit von 15 Stunden und 36 Minuten von der Startrakete. In den folgenden vier Stunden wurden Tests der Systeme des Satelliten erfolgreich abgeschlossen.