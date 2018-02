Eva Kranenburg schreibt exklusiv für Constantin Television

Constantin Television bindet Kranenburg für drei Jahre. Die Drehbuchautorin hatte bereits für die TV-Produktion mit an der Crime-Serie "Parfüm" geschrieben, die im Laufe des Jahres startet.



Die Constantin Television und Drehbuchautorin Eva Kranenburg haben eine exklusive Zusammenarbeit für die nächsten drei Jahre vereinbart. Wie die TV-Produktion mitteilt wird die Absolventin der 25. HFF Drehbuchwerkstatt (Jahrgang 2013/14) für die Constantin Television sowohl Serien- als auch Filmprojekte entwickeln.