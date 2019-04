Extremjob Stuntman: Außergewöhnliche Filme und Serien

Feuer, Explosionen und waghalsige Stunts: große Blockbuster setzen gerne auf spektakuläre Actionszenen. Gerne wird dabei auch mit Computeranimationen getrickst, doch wirklich authentisch wirken die Szenen nur, wenn sie von realen Menschen umgesetzt werden. Wir erzählen von einigen außergewöhnlichen Stunts.



Spektakulärer Feuer-Stunt bei Game of Thrones

Für die neunte Folge der fünften Staffel von „Game of Thrones“ wurde ein waghalsiger Rekord aufgestellt: In der Szene steht Daenerys mit Jorah, Tyrion und Daario in einer Arena und findet sich plötzlich von Attentätern umstellt. In dem Moment taucht Daenerys Drache Drogon auf und setzt die Attentäter in Flammen. Damit die Szene realistisch wirkt, wurden rund 20 Stuntmänner mit einem beweglichen Flammenwerfer tatsächlich in Brand gesetzt. Eine spektakuläre Szene für alle Zuschauer. Fest steht: Solch einen großen Feuer-Stunt gab es vorher noch nie. Allein dieses Beispiel zeigt, dass Stuntleute regelmäßig große gesundheitliche Risiken eingehen, damit der Zuschauer einen spektakulären Film geboten bekommt. Sie lassen sich anzünden, springen im freien Fall in die Tiefe, rasen in Höchstgeschwindigkeit über Rampen und riskieren dabei nicht selten ihr Leben. Daher ist für sie und andere Risikoberufe eine Risikolebensversicherung definitiv ratsam. Mit einer solchen schützen sie ihre Familien vor finanzieller Not für den Fall, dass ihnen etwas zustößt. Einige Stars lassen sich beim Dreh jedoch ungern von Stuntman vertreten und drehen die Action-Szenen selbst. Zu Ihnen gehört unter anderem Tom Cruise, der sich bei waghalsigen Stunts bereits verschiedene Verletzungen am Set zuzog.