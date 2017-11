EyeTV Plus: Mediatheken-Zugriff mit Abo-Modell

Geniatech erweitert sein Angebot der digitalen Plattform für Live-TV-Empfang, EyeTV. In der Plus-Variante hat man nun Zugriff auf eine noch größere Programmvielfalt.



EyeTV Plus vergrößert auf kostenpflichtiger Abo-Basis die Funktionen der Plattform EyeTV, die von Elgato mittlerweile an Geniatech verkauft worden ist. Geniatech bietet auf diese Weise schnellen Zugriff auf eine noch breitere Masse an öffentlich-rechtliche Fernsehprogrammen und Mediatheken an.