FA-Cup-Wochenende bei Eurosport

Eurosport zeigt diese Saison nicht nur Bundesliga-Fußball, sondern auch den englischen Pokalwettbewerb. Dieses Wochenende stehen gleich vier Partien im FA Cup auf dem Programm.



Der FA Cup in England geht an diesem Wochenende in die vierte Runde. Dabei sind unter anderem Topmannschaften Manchester United, FC Liverpool, FC Chelsea und Tabellenführer Manchester City im Einsatz. Titelverteidiger FC Arsenal ist bereits bei seinem in der dritten Runde ausgeschieden.