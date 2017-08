FBI nimmt gefeierten "WannaCry"-Retter fest - Update

Vor knapp drei Monaten war der IT-Experte Marcus Hutchins als ein Held gefeiert worden, der die weltweite Ausbreitung des Trojaners "WannaCry" stoppte. Doch nun wurde er von US-Ermittlern festgenommen, die ihn für den Entwickler einer anderen Schadsoftware halten.



Der IT-Experte, der im Mai den verheerenden Trojaner "WannaCry" stoppte, ist in den USA festgenommen worden. Das FBI wirft dem Briten Marcus Hutchins vor, er sei vor über drei Jahren an Entwicklung und Verbreitung der Schadsoftware "Kronos" beteiligt gewesen. Sie war dazu gedacht, Login-Daten im Online-Banking abzugreifen. In der am späten Donnerstag veröffentlichten Klageschrift wird auch ein Mittäter aufgeführt - dessen Name allerdings durchgehend geschwärzt ist.



Hutchins wurde am Mittwoch auf der Rückreise von den IT-Sicherheitskonferenzen Defcon und Black Hat in Las Vegas festgenommen, die von vielen Hackern besucht werden. Die letzten Tweets von seinem Account "@MalwareTech" setzte er vom Flughafen ab, danach war Funkstille. Hutchins arbeitet in Großbritannien für die IT-Sicherheitsfirma Kryptos Logic.



Bei der explosiven globalen Ausbreitung des Erpressungstrojaners "WannaCry" Mitte Mai entdeckte Hutchins als erster eine Art "Ausschaltknopf" in der Software. Es war ein glücklicher Zufall, wie er später selbst einräumte.



Der Trojaner hatte im Mai 300 000 Computer in 150 Ländern befallen, verschlüsselte Daten auf den Rechnern und forderte Lösegeld. Auf jedem neuen Computer versuchte die Software zunächst, sich mit der Adresse "iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com" zu verbinden. Solange sie nicht im Netz aktiv war, verschlüsselte das Programm den Rechner. Aber "WannaCry" war eher ungewöhnlicherweise auch darauf programmiert, den Computer in Ruhe zu lassen, wenn sich die Domain zurückmeldete.