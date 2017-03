Facebook-Messenger jetzt mit Standort-Funktion

Nachdem Google erst vor Wochenfrist eine Funktion angekündigt hat, mit der Nutzer ihren Standort temporär mit Freunden teilen können, prescht Facebook jetzt einfach vorbei und veröffentlicht eine sehr ähnliche Funtion.



Google hatte sein Feature für Google Maps lediglich für 'demnächst' angekündigt und den Veröffentlichungstermin noch nicht preisgegeben. Facebook hat im Gegensatz dazu seinen Messenger ab sofort mit der Standort-Bestimmungsfunktion versehen und kostenlos ins Netz gestellt, wie das Portal "9to5Mac" berichtet. Auch Google wird seinen Dienst frei zur Verfügung stellen.